Стало известно где и когда будет похоронен Расим Балаев
Народный артист Азербайджана, актер Расим Балаев будет похоронен в I Аллее почетного захоронения.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, церемония прощания с Расимом Балаевым состоится завтра в Азербайджанском государственном национальном драматическом театре.
Отметим, что актер болел раком легких и находился на лечении в Турции. Сегодня утром онскончался в стамбульской клинике "Memorial", где проходил курс лечения.
Генеральное консульство Азербайджана в Стамбуле сообщило, что отправка тела Расима Балаева в Баку запланирована на сегодня.
