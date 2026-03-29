Стало известно где и когда будет похоронен Расим Балаев

Народный артист Азербайджана, актер Расим Балаев будет похоронен в I Аллее почетного захоронения.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, церемония прощания с Расимом Балаевым состоится завтра в Азербайджанском государственном национальном драматическом театре.

Отметим, что актер болел раком легких и находился на лечении в Турции. Сегодня утром онскончался в стамбульской клинике "Memorial", где проходил курс лечения.

Генеральное консульство Азербайджана в Стамбуле сообщило, что отправка тела Расима Балаева в Баку запланирована на сегодня.