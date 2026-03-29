Южный Кавказ играет ключевую роль в диверсификации глобальных маршрутов поставок

В феврале 2026 года вице-президент США Джей Ди Вэнс совершил дипломатическое турне по Азербайджану и Армении, которое правительства в Баку и Ереване охарактеризовали как наиболее значимое американское вовлечение в Южный Кавказ со времени мирного саммита, прошедшего в Вашингтоне в августе 2025 года. Поездка показала, что внимание Вашингтона к региону усиливается на стратегическом уровне.

Как передает Day.Az, об этом говорится в статье, опубликованной в немецком издании Causasus Watch.

В статье отмечается, что визит, ставший историческим как по своему символическому значению, так и по содержанию, отражает многомерную повестку США: закрепление процесса консолидации мира, расширение экономических и технологических связей, а также перенастройку региональных раскладов на фоне меняющейся глобальной конкуренции.

"В ходе поездки были достигнуты конкретные договоренности в сферах энергетики, транспортной связанности, технологий и оборонного сотрудничества, что свидетельствует о формировании долгосрочной американской политики устойчивого вовлечения в Южный Кавказ.

В основе политики США лежит стремление институционализировать армяно-азербайджанский мирный процесс. Контакты в рамках визита подчеркнули, что Вашингтон рассматривает устойчивый мир между Баку и Ереваном как фундамент региональной стабильности. Для администрации Трампа эта цель является необходимым условием для раскрытия более широкого социально-экономического потенциала на пространстве между Восточной Европой и Западной Азией", - говорится в материале.

Автор отмечает, что роль США сместилась от чистого посредничества к формированию инфраструктуры мира за счет дипломатической поддержки, экономических стимулов и активного содействия мерам по укреплению доверия.

"Одним из центральных направлений визита стало продвижение так называемого маршрута Trump Route for International Peace and Prosperity (TRIPP) - предлагаемого транзитного коридора, который должен соединить основную территорию Азербайджана с его Нахчыванской автономией через территорию Армении. Инициатива по созданию этого коридора, поддержанная американскими компаниями, получившими исключительные права на развитие проекта на десятилетия вперед, представляет собой не просто транспортный проект, а геополитический инструмент, призванный интегрировать Кавказ в более широкие торговые и логистические сети, тянущиеся от Центральной Азии до Европы.

Для Вашингтона такие проекты транспортной связанности, как TRIPP, решают сразу несколько стратегических задач. Первая из них связана с экономическими рычагами и предполагает закрепление американских компаний в ключевой инфраструктуре для формирования устойчивых экономических связей и контроля над долгосрочными коммерческими интересами. Вторая составляющая касается геостратегического позиционирования и предполагает создание альтернативных маршрутов транзита по оси восток-запад. Это соответствует американским целям по диверсификации цепочек поставок и интеграции транзитных сетей в рамках западных норм", - поясняется в статье.

Caucasus Watch напомнило, что в этом контексте в Баку была подписана Хартия о стратегическом партнерстве, закрепившая сотрудничество в сферах транспортной связанности, энергетики, цифровой инфраструктуры и безопасности, что стало сигналом углубления и большей институционализации американо-азербайджанского взаимодействия.

"Энергетика остается одним из центральных столпов стратегических интересов США в так называемом ближнем зарубежье, и Южный Кавказ играет ключевую роль в диверсификации глобальных маршрутов поставок. Регион расположен вблизи нефтяных и газовых месторождений, имеющих важное значение для расчетов в сфере энергетической безопасности Европы и Азии, а также предлагает новые транзитные маршруты, а США исторически поддерживали диверсификацию энергетических поставок в Европу и Азию. Поездка подчеркнула значимость укрепления энергетических и цифровых коридоров связанности. Укрепляя роль Азербайджана как транзитного узла и одновременно содействуя развитию инфраструктуры Армении, Вашингтон фактически формирует энергетический ландшафт таким образом, чтобы он отвечал целям западного доступа к рынкам и диверсификации поставок. Помимо физической инфраструктуры, США также продемонстрировали готовность к технологическому сотрудничеству", - подчеркивается в материале.

В заключение в статье отмечено, что поездка Вэнса расширила и измерение безопасности в американском вовлечении.

"Хотя речь не шла о гарантиях уровня НАТО или размещении американских военных баз, достигнутые договоренности включали передачу оборонных технологий, включая разведывательные системы, а также формализацию диалога по вопросам сотрудничества в сфере безопасности. Для Армении это имело особое значение, поскольку обозначало диверсификацию в сторону ухода от ее исторической зависимости от российской военной поддержки.

Для Азербайджана расширение связей в сфере безопасности с Соединенными Штатами подчеркивает собственный стратегический расчет Баку, направленный на балансирование отношений с Турцией, Россией и Западом. Такая перенастройка отражает более широкую тенденцию, при которой государства выстраивают отношения сразу с несколькими великими державами, стремясь добиться наилучших результатов в сфере безопасности и экономики.

Эта миссия показывает выверенную стратегию США, в рамках которой Южный Кавказ рассматривается как регион долгосрочного политического, экономического и инфраструктурного внимания. Такой подход пересекается с более широкими геополитическими процессами. Поездка продемонстрировала комплексную стратегию США по закреплению своего присутствия в Южном Кавказе сразу на нескольких уровнях. Это вовлечение отражает углубляющийся интерес Вашингтона к формированию геополитической архитектуры региона в русле более широких американских целей: закрепления мира, диверсификации энергетических и экономических связей, сдерживания враждебного влияния, а также продвижения общей стабильности и процветания", - пишет немецкое издание.