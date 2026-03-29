Раскрыт секрет Илона Маска по управлению компаниями

Предприниматель Илон Маск использует особый алгоритм из пяти шагов при руководстве своими командами в Tesla и SpaceX.

Этот механизм раскрыл президент первой компании в своей книге "Алгоритм", сообщает The Wall Street Journal, передает Day.Az.

Алгоритм состоит из пяти шагов:

ставь под сомнение каждое требование;

убирай все лишние этапы в процессе (или детали);

упрощай и оптимизируй;

ускоряй цикл;

автоматизируй.

Как рассказал бывший президент Tesla Джон Макнилл, покинувший компанию в 2018 году, структура решения проблем была настолько обыденной, что один из руководителей компании предложил назвать ее алгоритмом, чтобы лучше доносить этот подход для всех сотрудников.

В основе алгоритма лежит мышление первого принципа, популярное у Маска, рассказал Макнилл. "Мышление первого принципа для меня - это поиск самой сути проблемы в ее составляющих, то есть разложение проблемы до атомарного уровня", - сказал он.

Новый проект Terafab имеет все признаки этого алгоритма, пишет газета. Как отмечает WSJ, часть недавней стратегии SpaceX в области ИИ - это переход к строительству дата-центров в космосе, где, по словам Маска, солнечной энергии в избытке.

Однако осуществлению плана мешает дефицит чипов. Как утверждал Маск, все мировые поставщики производят около 2% необходимого количества. Кроме этого, скорость создания новых чипов ограничена.

"Большинство бизнесменов, вероятно, сказали бы, что им остается только ждать. Не Маск", - пишет издание.

"Этот темп намного ниже желаемого, поэтому либо мы строим Terafab, либо у нас не будет чипов, а чипы нам нужны, так что мы построим Terafab", - сказал Маск.

Это и есть алгоритм, пояснил Макнилл. "У Илона три бизнеса, которые зависят от чипов, и он понимает, что эта зависимость - единая точка отказа", - сказал он.

Ключевым ингредиентом алгоритма, как отметил Макнилл, является чувство срочности в повседневной работе. Для Маска это означает сосредоточиться на одной-двух критически важных проблемах и решать их неделю за неделей.

"Я сидел на этих совещаниях и думал: "Я почти уверен, что генеральные директора наших конкурентов не проводят еженедельные инженерные обзоры и не заставляют свои компании двигаться так быстро", - сказал Макнилл.

Говоря о запуске Terafab, Маск рассказал, что Tesla вместе со SpaceX и xAI будет строить крупнейший в мире завод по производству микросхем. Tesla отметила, что 100-200 ГВт мощностей нужно только для человекоподобных роботов Optimus, еще тераватты - для запуска в космос спутников с искусственным интеллектом, работающих на солнечной энергии.

Ориентировочная стоимость проекта - $25 млрд, цель - выпуск от 100 млрд до 200 млрд микросхем для ИИ и памяти в год. Если проект Terafab окажется успешным, Tesla, SpaceX и xAI больше не придется конкурировать с Microsoft, Google и Amazon за производственные мощности TSMC - крупнейшего в мире производителя чипов, отмечал Forbes.