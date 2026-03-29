Израиль за 24 часа нанес удары по 140 целям в Иране

Израильская армия сообщила, что за минувшие 24 часа нанесла 140 авиаударов на западе и в центральной части Ирана.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в заявлении армейской пресс-службы.

По ее утверждению, были атакованы "склады и площадки для запуска баллистических ракет", а также "объекты, связанные с противовоздушной обороной".