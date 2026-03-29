https://news.day.az/society/1824808.html В Гяндже столкнулись автомобили - есть пострадавшие В Гянджа произошло дорожно-транспортное происшествие. Как сообщает Day.Az, в городе столкнулись легковые автомобили марок VAZ 2107 и BYD. В результате аварии пострадали 4 человека. Пострадавшие госпитализированы, их состояние оценивается как удовлетворительное. На место происшествия привлечены сотрудники полиции.
