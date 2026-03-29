В Гяндже столкнулись автомобили

В Гянджа произошло дорожно-транспортное происшествие.

Как сообщает Day.Az, в городе столкнулись легковые автомобили марок VAZ 2107 и BYD.

В результате аварии пострадали 4 человека. Пострадавшие госпитализированы, их состояние оценивается как удовлетворительное.

На место происшествия привлечены сотрудники полиции.

По данному факту ведётся расследование.