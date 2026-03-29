https://news.day.az/world/1824797.html
ВВС Израиля ликвидировали вооруженных боевиков на юге Ливана - ВИДЕО
ВВС Израиля ликвидировали вооруженных боевиков в одном из зданий на юге Ливана.
Как передает Day.Az, отмечается, что их ликвидация прошла в рамках операций по расширению зоны безопасности в этом районе.
Вслед за этим сообщением премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что распорядился расширить существующую зону безопасности на юге Ливана.
Одновременно пресс-служба израильской армии сообщила о нанесении ударов по более чем 140 объектам ракетной программы Ирана в западной и центральной частях страны. Среди атакованных целей были площадки для запуска и хранения баллистических ракет, а также объекты противовоздушной обороны.
