Нетаньяху отдал приказ военным в Ливане

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху распорядился расширить зону безопасности на юге Ливана, который контролируют войска еврейского государства.

"По Ливану я дал указание еще больше расширить существующую зону безопасности, чтобы окончательно предотвратить угрозу вторжения и не допустить обстрела ракетами нашей границы", - сказал глава израильского правительства, передает Day.Az.

25 марта министр финансов Израиля Бецалель Смотрич призвал перенести границу страны с Ливаном на фоне операций против группировки "Хезболла". По словам главы ведомства, конфликт Израиля и Ливана должен завершиться "радикальными изменениями, выходящими за рамки разгрома" Хезболлы. Река Литани протекает примерно в 30 километрах к северу от существующей границы между странами.