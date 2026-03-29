Переговоры США и Ирана могут состояться в ближайшие дни

В ближайшие дни в столице Пакистана, Исламабаде, могут состояться переговоры между США и Ираном по урегулированию конфликта.

Как передает Day.Az, об этом сообщил глава пакистанского МИД Исхак Дар.

На пресс-конференции по итогам консультаций с министрами иностранных дел Египта, Турции и Саудовской Аравии Дар заявил: "Для Пакистана будет честью принять содержательные переговоры между двумя сторонами и способствовать их проведению для достижения всестороннего и устойчивого урегулирования текущего конфликта". Он добавил, что как Иран, так и США выразили доверие Пакистану в вопросе содействия переговорам.

Напомним, что между США и Ираном не было достигнуто конкретного соглашения по ядерной программе, и с 28 февраля США и Израиль начали военные авиаудары по Ирану. В ответ Иран с того же дня наносил удары ракетами и дронами по Израилю и военным объектам США в странах региона.

В первый день военных авиаударов по Ирану погибли Верховный лидер страны аятолла Сейид Али Хаменеи, а также ряд высокопоставленных военных. 8 марта большинством голосов Экспертный совет Ирана избрал сына аятоллы Сейида Али Хаменеи - Сейида Моджтабу Хаменеи - третьим Верховным лидером Ирана.

В период с 1 по 5 марта противостояние еще более расширилось и охватило различные страны Ближнего Востока.

В результате конфликта энергетическая инфраструктура региона и морская транспортная система оказались под серьезной угрозой. Из-за напряженной обстановки вокруг Ормузского пролива мировые цены на нефть резко выросли, а ряд стран призвал своих граждан покинуть регион.