https://news.day.az/sport/1824816.html "Карабах" сделал вход для болельщиц бесплатным Футбольный клуб "Карабах" в очередной раз сделал жест для своих болельщиц. Женщины, желающие поддержать команду на трибунах в матче против "Сабаха", который состоится 3 апреля, смогут посетить игру бесплатно. Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.Biz, об этом сообщили в пресс-службе клуба.
"Карабах" сделал вход для болельщиц бесплатным
Футбольный клуб "Карабах" в очередной раз сделал жест для своих болельщиц. Женщины, желающие поддержать команду на трибунах в матче против "Сабаха", который состоится 3 апреля, смогут посетить игру бесплатно.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.Biz, об этом сообщили в пресс-службе клуба.
Отметим, что встреча пройдет на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова. Начало матча - в 20:00.
Напомним, что представитель Агдама уже выступал с подобной инициативой 8 Марта - в Международный женский день.
