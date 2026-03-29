"Карабах" сделал вход для болельщиц бесплатным

Футбольный клуб "Карабах" в очередной раз сделал жест для своих болельщиц. Женщины, желающие поддержать команду на трибунах в матче против "Сабаха", который состоится 3 апреля, смогут посетить игру бесплатно.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.Biz, об этом сообщили в пресс-службе клуба.

Отметим, что встреча пройдет на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова. Начало матча - в 20:00.

Напомним, что представитель Агдама уже выступал с подобной инициативой 8 Марта - в Международный женский день.