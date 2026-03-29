Оказана помощь жителям Абшерона

В Абшеронском районе сильные дожди привели к подтоплениям в ряде территорий.

Как передает Day.Az, об этом распространила информацию Исполнительная власть Абшеронского района.

Сообщается, что интенсивные осадки, значительно превысившие норму, вызвали серьезные последствия, особенно в городе Хырдалан и поселке Масазыр.

Отмечается, что в связи со сложившейся ситуацией незамедлительно начаты необходимые меры по отводу воды, скопившейся на улицах и во дворах. С утра 27 марта Исполнительная власть Абшеронского района совместно с местными структурами Министерства по чрезвычайным ситуациям и ADSEA, а также с муниципалитетами, представительствами по административным территориальным округам и другими хозяйственными структурами работает в усиленном режиме.

Согласно информации, в связи со стихийным бедствием при исполнительной власти создан специальный штаб с участием профильных структур. В настоящее время Комиссия по чрезвычайным ситуациям Абшеронского района продолжает работу в координации с соответствующими ведомствами.

Подчеркивается, что за последние два дня из нуждавшихся в этом районов была проведена эвакуация населения. Для эвакуированных организованы временные убежища, а также предоставлены арендные дома для ночлега.

Кроме того, сообщается, что по многим адресам удалось предотвратить дальнейшее подтопление, а работа насосных станций взята под особый контроль и переведена на усиленный режим.