Десятки самолетов не смогли приземлиться в аэропорту Стамбула
Из-за сильного дождя, обрушившегося сегодня на Стамбул, возникли трудности с посадкой самолётов в аэропорту Сабиха Гёкчен.
Как передает Day.Az, в результате возникших трудностей 42 самолёта с низким уровнем топлива были перенаправлены в другие аэропорты.
32 самолёта, принадлежащие авиакомпаниям Pegasus Airlines и AJet, были перенаправлены в стамбульский аэропорт.
В Метеорологической службе Турции сообщили, что из-за неблагоприятных погодных условий 29-30 марта в аэропорту Сабиха Гёкчен будут отменены некоторые рейсы.
Ведомство рекомендовало пассажирам отслеживать информацию о рейсах на официальных сайтах авиакомпаний.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре