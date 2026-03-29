Десятки самолетов не смогли приземлиться в аэропорту Стамбула

Из-за сильного дождя, обрушившегося сегодня на Стамбул, возникли трудности с посадкой самолётов в аэропорту Сабиха Гёкчен.

Как передает Day.Az, в результате возникших трудностей 42 самолёта с низким уровнем топлива были перенаправлены в другие аэропорты.

32 самолёта, принадлежащие авиакомпаниям Pegasus Airlines и AJet, были перенаправлены в стамбульский аэропорт.

В Метеорологической службе Турции сообщили, что из-за неблагоприятных погодных условий 29-30 марта в аэропорту Сабиха Гёкчен будут отменены некоторые рейсы.

Ведомство рекомендовало пассажирам отслеживать информацию о рейсах на официальных сайтах авиакомпаний.