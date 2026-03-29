ЦАХАЛ заявил о новой волне иранских ракет

Иран начал новый запуск ракет в направлении Израиля, Тель-Авив пытается осуществить их перехват.

Об этом сообщает Армия обороны еврейского государства (ЦАХАЛ), передает Day.Az.

"Некоторое время назад силы ЦАХАЛ зафиксировали запуск ракет, выпущенных из Ирана в направлении территории Государства Израиль. Системы противовоздушной обороны работают над перехватом угрозы", - отметили в израильской армии.

Ранее Вооруженные силы (ВС) Ирана нанесли удар по связанному с военно-промышленным комплексом (ВПК) Израиля заводу. Также сообщалось о попадании ракеты Исламской Республики по территории завода в израильской Беэр-Шеве. Утверждается, что на территории объекта промышленности хранились опасные материалы.

29 марта официальный представитель центрального штаба военного командования "Хатам аль-Анбия" Эбрахим Зольфагари заявил, что иранские боевые подразделения ждут начала наземной операции США и готовы дать отпор американским войскам, которые "станут хорошим кормом для акул Персидского залива".