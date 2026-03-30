В Иране раскрыли возможный план Трампа

Не исключено, что американский лидер Дональд Трамп ожидает прибытия на Ближний Восток дополнительных войск, и поэтому сейчас он принял решение отступить.

На это указал профессор Тегеранского университета Мохаммад Маранди в эфире YouTube-канала Гленна Дизена, передает Day.Az.

"Удар по газовым объектам был проверкой. США и Израиль, очевидно, надеялись, что Иран не ответит, хотя тот обещал, что в случае удара ответ будет гораздо более жестким. Так оно и произошло. Именно это заставило Трампа отступить", - считает эксперт.

Он отметил, что с прибытием в регион дополнительных войск президент США может принять решение о начале штурма.