https://news.day.az/sport/1824825.html Азербайджанская дзюдоистка завоевала "золото" на Кубке Европы - ФОТО Азербайджанская дзюдоистка Айсун Мамедова (52 кг) завоевала золотую медаль на Кубке Европы среди молодежи в польской Познани. Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.Biz, на пути к финалу она одержала победы над Ниной Поток (Польша), Лолой Ходсон (Великобритания) и Софией Кордовой (Швеция).
Азербайджанская дзюдоистка завоевала "золото" на Кубке Европы - ФОТО
Азербайджанская дзюдоистка Айсун Мамедова (52 кг) завоевала золотую медаль на Кубке Европы среди молодежи в польской Познани.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.Biz, на пути к финалу она одержала победы над Ниной Поток (Польша), Лолой Ходсон (Великобритания) и Софией Кордовой (Швеция). В решающей схватке Мамедова одолела британку Кейт Чишолм.
Для спортсменки это первая победа на международном молодежном турнире в карьере. Всего в соревнованиях приняли участие 267 дзюдоистов из 21 страны.
