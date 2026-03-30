Азербайджанская дзюдоистка завоевала "золото" на Кубке Европы

Азербайджанская дзюдоистка Айсун Мамедова (52 кг) завоевала золотую медаль на Кубке Европы среди молодежи в польской Познани.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.Biz, на пути к финалу она одержала победы над Ниной Поток (Польша), Лолой Ходсон (Великобритания) и Софией Кордовой (Швеция). В решающей схватке Мамедова одолела британку Кейт Чишолм.

Для спортсменки это первая победа на международном молодежном турнире в карьере. Всего в соревнованиях приняли участие 267 дзюдоистов из 21 страны.