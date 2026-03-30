Майкл Джордан высказался о величайшем игроке в истории баскетбола

Легендарный шестикратный чемпион НБА Майкл Джордан высказался о продолжающихся дебатах на тему величайшего игрока всех времен, в которых часто сравнивают его с Леброном Джеймсом.

"Пока нет лучшего игрока всех времен. Я так не считаю. Мы учимся у других спортсменов и развиваем игру. Сравнивать, кто из нас лучше, на мой взгляд, не совсем корректно", - заявил Джордан.

Напомним, что Джордан шесть раз становился MVP финалов НБА и пять раз выигрывал титул MVP регулярного чемпионата. Также он дважды выигрывал Олимпийские игры в составе сборной США.