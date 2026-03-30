В Газахе погибла 18-летняя девушка

В селе Дашсалахлы Газахского района девушка отравилась угарным газом.

Какпередает Day.Az, 18-летняя жительница села Абгюль Гулиева скончалась от отравления угарным газом в ванной комнате своего дома.

Отмечается, что девушка недавно обручилась.

По факту в прокуратуре Газахского района проводится расследование.