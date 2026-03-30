Ситуация на Ближнем Востоке повлияла на электроснабжение Гонконга

Гонконг находится в состоянии "желтой тревоги", поскольку атака США и Израиля на Иран привела к углубляющемуся энергетическому кризису, но электроснабжение мегаполиса пока стабильно.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом заявил глава крупнейшей энергетической корпорации города CLP Power (China Light and Power Company) Майкл Кадури.

Ситуация на Ближнем Востоке "может повлиять" на Гонконг. "Это уже вызывает сигнал тревоги", - приводит слова Кадури газета South China Morning Post. "У вас есть светофоры: красный, желтый и зеленый. Мы находимся в желтой зоне. Мы еще не в красной, но нам нужно думать о будущем, о том, как мы будем обеспечивать электроэнергией", - добавил глава компании, которая управляет тремя тепловыми электростанциями в городе - две используют газ, одна - уголь.

Кадури заверил, что электроснабжение города будет опираться не только на поставки с Ближнего Востока, но и на другие источники энергоносителей. "Кто знает, что будет на Ближнем Востоке? Никто не знает. Но мы не зависим от Ближнего Востока. У нас есть и другие источники. Так что не волнуйтесь, вы сможете включить свет завтра", - сказал глава компании. Он отметил, что CLP Power также имеет резервный фонд, который позволяет "по мере роста цен снижать первоначальные последствия" кризиса.

Кроме того, Кадури указал, что компания рассматривает проекты в области ядерной энергетики. "Чем больше атомной энергетики мы сможем обеспечить, тем лучше, и в данный момент мы обсуждаем проекты в области атомной энергетики на материковой части Китая", - рассказал он.