В Азербайджане увеличилось производство нефтяного кокса

В январе 2026 года в Азербайджане было произведено 41,6 тысячи тонн нефтяного кокса.

Как передает Day.Az, информацию об этом опубликовал Государственный комитет статистики.

Согласно информации, этот показатель на 3,7 тысячи тонн или 9,8% больше, чем за аналогичный период 2025 года, когда было произведено 37,9 тысячи тонн нефтяного кокса.

Отметим, что в январе-феврале текущего года в Азербайджане было добыто 4,343 миллиона тонн сырой нефти (включая газовый конденсат).

По информации, этот показатель на 136 тысяч тонн или на 3,03% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

В этот период из общего объема добычи сырой нефти 4,332 миллиона тонн пришлось на товарную сырую нефть, что на 136 тысяч тонн или на 3% меньше по сравнению с показателем годом ранее.

В целом, общий объем производства в добывающей промышленности составил 5,2 миллиарда манатов, увеличившись на 0,3% по сравнению с соответствующим периодом прошлого года.