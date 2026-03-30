Ереван недоволен ролью РЖД

Автор: Лейла Таривердиева

Правительство Армении настроено отобрать у России армянские железные дороги. Это очень заметно по настойчивости, с которой Никол Пашинян поднимает вопрос Южно-кавказской железной дороги (ЮКЖД).

Впервые тема появилась на повестке в конце прошлого года, когда Никол Пашинян призвал "Российские железные дороги", стопроцентной дочкой которых является ЮКЖД, незамедлительно начать восстановление двух участков железной дороги вблизи границ с Турцией и Азербайджаном. Российская сторона не ответила отказом. Тем не менее уже в феврале 2026 года Никол Пашинян начал высказываться уже более конкретно, показав, чего именно хочет Ереван от Москвы. От Москвы Ереван ожидает не ремонта дорог, а продажи концессионного права одной из стран, "имеющих теплые отношения" с Арменией и Россией, так как РЖД лишает армянскую сторону конкурентных преимуществ. Этим Пашинян дал понять РЖД, что больше не желает видеть Россию концессионером. Прямо сказать об этом невозможно, однако можно обвинить партнера в невыполнении условий концессионного соглашения, которые в нынешних региональных реалиях лишили Армению конкурентных преимуществ.

Заметим, что с конкурентными преимуществами Ереван немного спешит. У Армении даже в советское время не было конкурентных преимуществ в плане логистики из-за сложностей рельефа. По большому счету, концессионное управление армянскими железными дорогами было больше политическим ходом, чем экономическим. Армянская железная дорога никогда не была способна приносить прибыль, поэтому в Армянской ССР не было собственного железнодорожного управления, ее магистрали были частью Закавказской железной дороги.

То есть армянской железной дорогой всегда кто-то управлял, и переход этой инфраструктуры в национальное управление Ереван даже не рассматривает. На это у него нет ни опыта, ни финансов.

С 2008 года и по сей день ЮКЖД является единственной структурой, имеющей право управлять армянскими железными дорогами. Концессионное соглашение подписано на 30 лет и будет действовать еще два года. Правительство Армении не хочет столько ждать, считая, что многое теряет из-за того, что не может превратить Зангезурский коридор в кольцевую дорогу, соединив нахчиванский участок с другими линиями из-за их технической непригодности. В принципе, претензии к российской стороне несправедливы по той причине, что тратиться на дороги, ведущие в Турцию и Азербайджан, в годы конфликта не имело смысла. Сейчас для этого настало время, однако Никол Пашинян больше не хочет, чтобы железная дорога его страны зависела от России.

Расторгнуть соглашение с РЖД будет не так просто, как может показаться. Это сложный юридический процесс, который влечет за собой возможные финансовые и юридические последствия. Например, Армения может оказаться обязанной выплатить компенсацию РЖД, покрыть убытки или выкупную стоимость активов. И так далее. Поэтому Пашинян предлагает продать активы другой стране, которая устроит обе стороны.

Интересно, что в первую очередь рассматривается Казахстан. На брифинге в Ереване Пашинян заявил, что "Армения и Россия могут прийти к пониманию, что передача железных дорог республики на условиях концессии Казахстану приемлема для обеих сторон".

Что думает по этому поводу казахская сторона, пока неизвестно. О Казахстане как потенциальном концессионере Пашинян впервые заявил в феврале. Реакции пока не последовало. Ее и не может быть, пока не будет получено согласие Москвы. Среди других кандидатов есть еще Катар и Объединенные Арабские Эмираты. Но эти варианты менее реалистичны. Казахстан же в качестве одной из ключевых стран Среднего коридора мог бы заинтересоваться предложением. Но есть большое НО - армянские железные дороги не являются и не могут стать частью международного транзита по причине все тех же технических параметров. Частью транзита станет Зангезурский коридор (или TRIPP). Но в нынешней ситуации осуществление этого проекта пока что откладывается. А в целом железные дороги Армении не прибыльны, сеть неразвита и работает только внутри армянских границ.

По мнению российских экспертов, армянская сторона могла бы предложить концессию казахстанской группе TEXOL. Эта компания владеет Атырауским вагоностроительным заводом и имеет в своем операционном управлении около 10 тысяч грузовых вагонов разного типа. Для сравнения - у ЮКЖД их всего 2 тысячи. Кроме того, сообщается, что у компании имеются амбиции в сфере железнодорожного транспорта и логистики в СНГ.

Но это пока что лишь экспертные мнения. Сама же казахстанская сторона никак не реагирует на идею Пашиняна.

В декабре прошлого года, армянский премьер, торопя Россию, заявил, что Армения может вывести нужные ей участки из концессии РЖД и восстановить их самостоятельно на собственные средства. Однако, повторим, у Армении нет подобного опыта. Речь идет об участках в Иджеване, Ерасхе и Ахурике, которые соединяют Армению с западными регионами Азербайджана, Нахчываном и Турцией. С начала армянской оккупации эти дороги бездействуют и на сегодня находятся в непригодном состоянии или же разобраны на металлолом. Одним ремонтом тут не обойтись. Нужна основательная реконструкция, причем, с учетом современных стандартов, по которым строятся дороги в Азербайджане и будут восстанавливаться линии в НАР.

Все это не такие уж сложные вопросы, но они становятся непростыми для страны, которая не привыкла делать что-то самостоятельно.