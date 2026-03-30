Иран атаковал военную базу США в Сирии

Иран атаковал военную базу США, расположенную в районе Эль-Рмейлан (провинция Хасеке) на северо-востоке Сирии. Как передает Day.Az, об этом сообщило агентство Irna в своем Telegram-канале. Отмечается, что на военном объекте произошел сильный взрыв. Другие подробности в данный момент не сообщаются.