Иран атаковал военную базу США в Сирии

Иран атаковал военную базу США, расположенную в районе Эль-Рмейлан (провинция Хасеке) на северо-востоке Сирии.

Как передает Day.Az, об этом сообщило агентство Irna в своем Telegram-канале.

Отмечается, что на военном объекте произошел сильный взрыв. Другие подробности в данный момент не сообщаются.