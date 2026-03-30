МАГАТЭ подтвердила серьезное повреждение ядерного объекта в Иране

Расположенный в иранском городе Хондабе завод по производству тяжелой воды получил серьезные повреждения и перестал функционировать.

Как передает Day.Az, об этом Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) сообщило на своей странице в социальной сети X.

Такой вывод агентство сделало на основании независимого анализа спутниковых снимков и информации об объекте. При этом МАГАТЭ уточнило, что ядерных материалов, о которых ранее сообщалось, на территории предприятия найдено не было.