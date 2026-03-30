США рассматривают операцию по вывозу урана из Ирана

Президент США Дональд Трамп рассматривает возможность проведения военной операции с целью вывоза запасов обогащенного урана из Ирана.

Об этом передает Day.Az со ссылкой на The Wall Street Journal.

По данным издания, потенциальная операция может оказаться сложной и рискованной и предполагать кратковременное - на несколько дней - введение американских сухопутных войск на территорию Ирана.

Как отмечается, Трамп в целом не исключает такой сценарий, однако оценивает возможные угрозы для американских военнослужащих. Окончательное решение пока не принято.

Кроме того, по информации газеты, глава США поручил своим советникам усилить давление на Иран, добиваясь, чтобы страна добровольно передала около 1 тысячи фунтов (примерно 450 кг) обогащенного урана в качестве одного из условий урегулирования конфликта.

Ранее газета The Washington Post опубликовала новость о том, что Пентагон ведет подготовку к возможным наземным операциям США в Иране, которые могут продолжаться несколько недель.