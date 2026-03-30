https://news.day.az/world/1824856.html Air China возобновила рейсы из Пекина в Пхеньян впервые за шесть лет Утром 30 марта из пекинского международного аэропорта Шоуду вылетел первый пассажирский рейс китайской авиакомпании Air China в Пхеньян. Об этом передает Day.Az со ссылкой на Центральное телевидение Китая. Этот рейс (CA121) стал символом официального возобновления регулярного авиасообщения между Китаем и Северной Кореей.
Air China возобновила рейсы из Пекина в Пхеньян впервые за шесть лет
Утром 30 марта из пекинского международного аэропорта Шоуду вылетел первый пассажирский рейс китайской авиакомпании Air China в Пхеньян.
Об этом передает Day.Az со ссылкой на Центральное телевидение Китая.
Этот рейс (CA121) стал символом официального возобновления регулярного авиасообщения между Китаем и Северной Кореей.
Регулярные рейсы по этому маршруту были приостановлены в 2020 году из-за пандемии, и вот теперь, спустя шесть лет, они снова возобновляются.
