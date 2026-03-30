Сотрудники МЧС эвакуировали из затопленных мест 454 человека

Силы Министерства по чрезвычайным ситуациям Азербайджана в связи с интенсивными дождями в подтопленных районах в течение вчерашнего дня и ночи непрерывно продолжали работы по принятию соответствующих мер безопасности.

Отмечается, что в результате принятых мер в безопасные районы были эвакуированы в общей сложности 454 человека, в том числе 75 детей.

Отметим, что меры по устранению возникших последствий в целом осуществляются силами войск гражданской защиты МЧС, Государственной службы пожарной безопасности и служб специального спасения, Государственной службы контроля за маломерными судами и спасения на воде, а также силами Сумгайытского регионального центра.