Сотрудники МЧС эвакуировали из затопленных мест 454 человека - ВИДЕО
Силы Министерства по чрезвычайным ситуациям Азербайджана в связи с интенсивными дождями в подтопленных районах в течение вчерашнего дня и ночи непрерывно продолжали работы по принятию соответствующих мер безопасности.
Об этом передает Day.Az со ссылкой на министерство.
Отмечается, что в результате принятых мер в безопасные районы были эвакуированы в общей сложности 454 человека, в том числе 75 детей.
Отметим, что меры по устранению возникших последствий в целом осуществляются силами войск гражданской защиты МЧС, Государственной службы пожарной безопасности и служб специального спасения, Государственной службы контроля за маломерными судами и спасения на воде, а также силами Сумгайытского регионального центра.
