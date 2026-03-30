Завтра ожидается 20 градусов тепла

Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на 31 марта.

Как передает Day.Az со ссылкой на данные Национальной службы гидрометеорологии, в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, местами пасмурно, преимущественно без осадков. Однако днем в некоторых местах возможны дожди. Ночью и утром туман. Северо-восточный ветер вечером сменится на юго-восточный.

Температура воздуха ночью составит 7-10°С тепла, днем 12-17°С тепла. Атмосферное давление повысится с 751 мм рт. ст. до 758 мм рт. ст. Относительная влажность воздуха будет находиться в пределах 70-80 %.

В некоторых районах страны местами ожидаются осадки. В отдельных районах осадки могут быть интенсивными, в горных районах возможен снег, гроза. К вечеру осадки постепенно прекратятся в большинстве районов. В отдельных местах ожидается туман. Западный ветер в некоторых районах будет временами усиливаться.

Температура воздуха ночью составит 8-11°С тепла, днем 15-20°С тепла; в горах ночью 2-6°С мороза, днем от 2°С мороза до +3°С.

Отметим, что с текущей погодой можно ознакомиться на Weather.day.az