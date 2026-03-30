В iPhone появится новая платная функция

Компания Apple не будет навязывать пользователям функции искусственного интеллекта (ИИ), однако планирует добавить платные опции в голосовой помощник Siri.

По информации авторитетного инсайдера Марка Гурмана, в колонке для издания он отметил, что Apple признала свои слабые позиции на рынке ИИ и пересмотрела подход к внедрению новых технологий. По его данным, компания намерена добавить достаточно новых функций в iPhone, чтобы удерживать пользователей в экосистеме Apple, при этом предоставив больше свободы сторонним разработчикам.

В частности, Apple собирается внедрить в iOS 17 обновленного голосового ассистента Siri. Некоторые функции помощника будут платными, в первую очередь продвинутые чат-боты. Пользователи смогут приобретать их через App Store. Гурман уточнил, что разработку платных функций и чат-ботов будут осуществлять сторонние разработчики, а Apple будет получать 30-процентную комиссию с продаж.

При этом, по словам Гурмана, компания понимает, что лишь небольшая часть пользователей согласится платить за расширенные возможности Siri. Поэтому продвинутые функции не будут навязываться. "Такой подход позволяет использовать преимущества аппаратного обеспечения Apple, делает продукты более настраиваемыми и сохраняет контроль компании над экосистемой", - отметил эксперт.