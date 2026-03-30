Крупная партия наркотиков задержана при попытке ввоза в Азербайджан

Предотвращена попытка ввоза крупной партии наркотиков из Ирана в Азербайджан.

Как сообщили Day.Az в пресс-центре Государственной пограничной службы, меры по обеспечению надежной охраны государственной границы, а также борьбе с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров успешно продолжаются.

На служебной территории пограничного отряда "Лянкяран" командования Погранвойск Государственной пограничной службы был предотвращен ввоз из Иранской Республики Иран в Азербайджанскую Республику наркотических средств общим объемом в 51 килограмм 560 граммов.

В результате пограничных оперативно-розыскных мероприятий 22 марта было обнаружено и изъято 41 килограмм 280 граммов, а 25 марта - еще 10 килограммов 280 граммов марихуаны.

По обоим фактам продолжаются оперативно-следственные действия.