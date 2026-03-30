В Китае представили систему робособак

В Китае представили систему, в которой робособаки объединены в "волчью стаю" с единым управлением.

Во время смоделированной операции по зачистке территории группа робособак действует через общую сенсорную сеть. Эта сеть позволяет роботам взаимодействовать автономно и принимать коллективные решения без прямого контроля каждого устройства. Робособаки выполняют три ключевые задачи: разведку, поражение целей и логистическую поддержку. При этом для применения силы требуется подтверждение оператора.

Кроме того, система предусматривает интеграцию с беспилотниками, что позволяет проводить координированные операции по принципу "воздух-земля".