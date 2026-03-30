Эксперты предупредили о росте угроз из-за автономных ИИ-агентов

Крупнейшие разработчики искусственного интеллекта, включая Anthropic и OpenAI, ускоряют создание моделей нового поколения, которые, по оценке экспертов, способны существенно повысить риски масштабных кибератак на корпоративные и государственные системы. В особенности это касается еще не представленную модель Claude Mythos от Anthropic, запуск которой ожидается в 2026 году.

По данным СМИ, компания уже информирует высокопоставленных представителей властей США о потенциальных угрозах, связанных с выходом новой модели. Claude Mythos описывается как инструмент, способный обеспечивать автономную деятельность ИИ-агентов с высокой степенью точности и сложности, включая проникновение в защищенные цифровые инфраструктуры.

По словам генерального директора Axios Джима ВандеХэй, знакомые с разработками источники допускают вероятность крупной кибератаки уже в 2026 году. При этом корпоративный сектор рассматривается как одна из ключевых целей.

Ранее издание Fortune изучило материалы, в которых Claude Mythos характеризуется как система, значительно опережающая существующие ИИ-модели по кибервозможностям. По оценке разработчиков, подобные решения могут ускорить эксплуатацию уязвимостей быстрее, чем развивается киберзащита.

Дополнительным фактором риска становится распространение так называемого теневого ИИ - несанкционированного использования агентных систем сотрудниками компаний. Использование таких инструментов нередко происходит вне контролируемых сред и может предоставлять ИИ-доступ к внутренним системам, формируя новые векторы атак.

Ситуация усугубляется ростом автономности ИИ-агентов. Современные модели способны самостоятельно планировать, выполнять и адаптировать атаки без участия человека. В результате масштаб операций все в большей степени определяется вычислительными ресурсами, а не численностью атакующих групп. Это снижает порог входа: один оператор потенциально может реализовывать атаки, ранее требовавшие координации целых команд.

В конце 2025 года Anthropic сообщила о первом задокументированном случае масштабной кибератаки с активным использованием ИИ-агентов, за которой стояли китайские хакеры. По данным компании, от 80% до 90% тактических операций в рамках атаки выполнялись автономно.

Согласно опросу отраслевого ресурса Dark Reading, 48% специалистов по кибербезопасности считают агентный ИИ главным вектором угроз в 2026 году. В этих условиях эксперты сходятся во мнении, что компаниям необходимо внедрять изолированные и контролируемые среды для работы с ИИ-агентами, а также повышать уровень осведомленности сотрудников о сопутствующих рисках.