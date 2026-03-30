В Баку состоялась церемония прощания с Расимом Балаевым

В Азербайджанском государственном академическом национальном драматическом театре прошла церемония прощания с Расимом Балаевым.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, в церемонии приняли участие литературные и общественные деятели страны, представители государства и правительства, а также СМИ.

Народный артист будет похоронен на первой Аллее почетного захоронения.

11:44

В Азербайджанском государственном академическом национальном драматическом театре проходит церемония прощания с народным артистом, лауреатом Государственной премии, кавалером государственных орденов "Шохрат", "Шараф" и "Истиглал", председателем Союза кинематографистов Азербайджана Расимом Балаевым, чье имя навсегда вписано в историю национального искусства.

Об этом передает Day.Az со ссылкой на Trend Life.

С раннего утра к театру приходят коллеги, ученики, деятели культуры, зрители - те, для кого его голос, взгляд и роли стали частью личной памяти. В руках - цветы, на лицах - скорбь и слезы, наполненные болью утраты. Гроб с телом актера установлен на сцене, которая утопает в цветах от различных организаций, государственных структур, благодарных зрителей - последние почести великому артисту. Также на сцене государственные награды, символы признания его огромного вклада в искусство и культуру Азербайджана. Но главной наградой остается любовь народа, которую невозможно измерить ни орденами, ни званиями.

Имя Расима Балаева неразрывно связано с ролями в таких фильмах, как "Насими", "Бабек", "Деде Горгуд" и другими яркими образами. Его герои - сильные, трагические, исполненные достоинства - стали отражением национального характера, символом эпохи и художественной правды. В каждом образе он находил глубину, которая заставляла зрителя не просто смотреть, а чувствовать.

Сегодня звучат воспоминания. Коллеги говорят о редкой внутренней культуре Расима Балаева, о его требовательности к себе и уважении к профессии. Молодые актеры вспоминают его как наставника, который умел не только учить, но и вдохновлять. Для многих он был не просто мастером сцены и экрана - он был ориентиром.

Он прошел путь от выпускника института искусств до одного из самых узнаваемых лиц азербайджанского кино. Почти двести ролей в национальном и зарубежном кинематографе - и ни одной случайной. Каждая - прожитая, выстраданная, наполненная смыслом. Обладая выразительной внешностью, мощной экранной харизмой и редким даром перевоплощения, Расим Балаев убедительно воплощал образы национальных героев, наполняя их глубиной и внутренней силой. Его роли отличались драматизмом, масштабом и искренностью. Помимо работы в кино и театре, он также принимал активное участие в общественной и культурной жизни страны.

Церемония прощания сопровождается тихой музыкой. Люди подходят, склоняют головы, на мгновение замирают, словно пытаясь сказать последнее "спасибо". И в этой тишине чувствуется главное: Расим Балаев не уходит. Он остается - в кадрах фильмов, на театральной сцене и в сердцах зрителей.

Светлая память великому артисту. С его уходом завершается целая эпоха, но её след навсегда сохранится в его творчестве.

