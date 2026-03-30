Китай видит в Азербайджане опору Транскаспийского коридора

Азербайджан играет ключевую роль в развитии Транскаспийского международного транспортного маршрута, выступая в качестве важнейшего связующего звена между Китаем и Европой.

Об этом в беседе с Day.Az заявила докторант кафедры международных отношений и мировой экономики КазНУ имени Аль-Фараби, политический эксперт Дин Циньпин.

"Благодаря активным инвестициям в модернизацию портов и железных дорог, Азербайджан эффективно повышает пропускную способность этого маршрута и сокращает время транзита грузов. Это в значительной степени способствует торговым потокам между Китаем и Европой, предлагая предприятиям обоих сторон более надежные логистические варианты. В то же время географическое положение Азербайджана помогает диверсифицировать риски традиционных маршрутов и укрепляет общую устойчивость цепочек поставок в Евразии", - сказала она.

По ее словам, в рамках инициативы "Один пояс - один путь" Азербайджан и Китай могут углубить многомерное сотрудничество по Транскаспийскому маршруту.

"Обе стороны могут усилить координацию политики, упростить таможенные процедуры и использовать цифровые технологии для создания эффективного и прозрачного "Цифрового Шелкового пути". Это не только увеличит объем двусторонней торговли, но и привлечет больше третьих стран к использованию этого коридора. Кроме того, две страны могут совместно изучать инвестиции в таких новых областях, как зеленая энергетика и высокотехнологичное сельское хозяйство", - сказала политолог.

Дин Циньпин отметила, что Транскаспийский международный транспортный маршрут обладает всеми возможностями, чтобы стать чрезвычайно конкурентоспособным вариантом для доставки китайских товаров в Европу.

"По сравнению с традиционными морскими перевозками, он позволяет значительно сократить время доставки и экономить оборотные средства предприятий; по сравнению с северными маршрутами, он предлагает большую геополитическую безопасность и стабильность. Благодаря постоянному улучшению портовых и железнодорожных объектов такими странами, как Азербайджан и Грузия, пропускная способность и надежность этого маршрута неуклонно растут. Для китайских компаний, стремящихся к диверсификации логистики и снижению рисков перебоев в цепочках поставок, этот маршрут становится все более привлекательным", - сказала Циньпин.

Политолог подчеркнула, что повышение пропускной способности и уровня автоматизации Бакинского порта является первоочередной задачей, так как это определяет эффективность "входных ворот" всего коридора.

"Во-вторых, критически важно ускорить обновление подвижного состава железных дорог и строительство мультимодальных логистических центров для устранения узких мест. Одновременно, в каспийском судоходстве необходимо увеличить количество современных судов типа ро-ро и контейнеровозов для обеспечения стабильности и частоты трансграничных перевозок. Кроме того, внедрение унифицированных электронных накладных и систем отслеживания грузов позволит значительно повысить прозрачность и скорость таможенного оформления. В совокупности эти проекты формируют эффективную сеть, объединяющую аппаратное и программное обеспечение, что является основой для повышения конкурентоспособности всего маршрута", - сказала она.

Дин Циньпин считает, что по мере развития Транскаспийского маршрута Китай и Азербайджан могут создать новые модели сотрудничества, выходящие за рамки традиционной торговли.

"Например, стороны могут совместно создавать "зарубежные склады" или индустриальные парки вдоль маршрута, превращая транспортный коридор в зону промышленной кооперации. Мы можем увидеть больше китайских предприятий, инвестирующих в создание производств в Азербайджане, использующих его географические преимущества для локализации производства и реэкспорта. Кроме того, будет углубляться сотрудничество в области логистических технологий, подготовки кадров и других аспектов "мягкой силы"", - сказала политолог.

Али Гасымов