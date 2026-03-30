Иран нанес удар по НПЗ в Хайфе - СМИ - ВИДЕО

В результате ракетного обстрела Ирана был поврежден нефтеперерабатывающий завод в Хайфе. Как передает Day.Az со ссылкой на израильские СМИ, на месте происшествия возник пожар. Пока неясно, был ли объект поражен прямым попаданием ракеты или осколками перехваченного снаряда.