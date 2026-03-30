В Египте предотвратили покушение на президента

МВД Египта сообщило о предотвращении покушения на президента Абдель Фаттаха ас-Сиси, передает Day.Az

По информации министерства внутренних дел, была пресечена деятельность террористической ячейки, которая планировала покушение на жизнь президента и подрыв государственного потенциала. Задержанные оказались членами группировки "Hasm", признанной в Египте террористической и рассматриваемой как вооруженное крыло движения "Братья-мусульмане".

"Братья-мусульмане" - международная религиозно-политическая организация, основанная в марте 1928 года в Египте учителем Хасаном аль-Банна. Она признана террористической в ОАЭ, Египте, Бахрейне, Саудовской Аравии, Таджикистане и России. В 1954 году Великобритания сотрудничала с "Братьями-мусульманами" в попытке свержения тогдашнего президента Египта Гамаля Абдель Насера, который планировал национализировать Суэцкий канал.