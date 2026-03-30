Иран до сих пор не вел прямых переговоров с США

Иран до сих пор не вел никаких прямых переговоров с США.

Как сообщает Day.Az, об этом сегодня на пресс-конференции в Тегеране заявил пресс-секретарь министерства иностранных дел Ирана Исмаил Бегаи.

По его словам, ранее поступали лишь некоторые обращения через посредников с предложениями о переговорах со стороны США.

Бегаи отметил, что для Ирана неясно, насколько США придают значение дипломатии, а позиция Ирана по данному вопросу остаётся полностью определённой.

"Важно, что страны региона стремятся к прекращению войны. Однако инициатором конфликта был не Иран", - подчеркнул пресс-секретарь.

Напомним, что 28 февраля Израиль нанес превентивный удар по Ирану (Тегерану), чтобы устранить угрозы для государства. Также стало известно, что атака на Иран является совместной операцией Израиля и США. Спустя некоторое время Иран начал ответные удары по Израилю и военным базам США.

В результате ударов Израиля и Ирана был убит Верховный лидер Ирана Али Хаменеи, а также другие высокопоставленные чиновники. 9 марта сын Али Хаменеи Моджтаба был избран новым лидером исламской республики.

Удары между сторонами продолжаются по сей день. Иран продолжает бить по целям в Израиле, а также по военным базам США на Ближнем Востоке, тогда как Израиль и США продолжают поражать цели на территории Ирана.