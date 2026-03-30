КСИР подтвердил смерть контр-адмирала Тенгисири
Корпус стражей Исламской революции (КСИР) Ирана подтвердил гибель контр-адмирала Алирзы Тенгисири, командующего Военно-морскими силами.
Как передает Day.Az со ссылкой на пресс-службу КСИР, контр-адмирал, занимавшийся укреплением обороны иранских островов и побережья, получил тяжелые ранения в результате авиаударов США и Израиля и впоследствии скончался.
Напомним, что 28 февраля Израиль нанес превентивный удар по Ирану (Тегерану), чтобы устранить угрозы для государства. Также стало известно, что атака на Иран является совместной операцией Израиля и США. Спустя некоторое время Иран начал ответные удары по Израилю и военным базам США.
В результате ударов Израиля и Ирана был убит Верховный лидер Ирана Али Хаменеи, а также другие высокопоставленные чиновники. 9 марта сын Али Хаменеи Моджтаба был избран новым лидером исламской республики.
Удары между сторонами продолжаются по сей день. Иран продолжает бить по целям в Израиле, а также по военным базам США на Ближнем Востоке, тогда как Израиль и США продолжают поражать цели на территории Ирана.
