Дорожная полиция обратилась к водителям

Главное управление государственной дорожной полиции (ГУГДП) Министерства внутренних дел обратилось к водителям, возвращающимся к местам постоянного проживания в связи с окончанием нерабочих дней.

Day.Az представляет обращение:

"В связи с завершением нерабочих дней в связи с праздниками, на автомобильных дорогах республиканского значения наблюдается интенсивное движение с участием граждан, возвращающихся из регионов к местам постоянного проживания.

ГУГДП обращается к участникам дорожного движения с просьбой строго соблюдать правила безопасности при возвращении, по возможности выезжать в путь в светлое время суток, а также не садиться за руль в уставшем или сонном состоянии.

Кроме того, водителям рекомендуется перед выездом проверять техническое состояние транспортных средств, правильно оценивать дорожные и погодные условия, выбирать скорость с учетом текущей обстановки, соблюдать дистанцию, а также быть особенно внимательными при обгоне и выполнении других маневров.

В то же время, водителям следует делать перерывы во время длительных поездок, избегать факторов, отвлекающих внимание, в частности использования мобильного телефона, и воздерживаться от подобных действий".

ГУГДП призывает участников движения быть ответственными и строго соблюдать правила на дорогах.