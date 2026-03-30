Стала известна судейская бригада матча Азербайджан - Сьерра-Леоне

Сегодня матч Азербайджан - Сьерра-Леоне в рамках международного турнира FIFA Series 2026 обслужит судейская бригада из Узбекистана.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, главным арбитром встречи назначен Аскер Наджафалиев.

Ему будут помогать соотечественники Ислом Азимов и Бахтиерхужа Шавкатов.

Функции четвертого арбитра выполнит Ахрол Рускуллаев.

Отметим, что игра пройдет сегодня на городском стадионе Сумгайыта имени Мехди Гусейнзаде и начнется в 19:00.