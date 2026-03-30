Apple отложит презентацию складного смартфона

Компания Apple может отложить запуск своего первого складного смартфона.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на агентство Bloomberg.

Как заявил авторитетный инсайдер Марк Гурман, Apple столкнулась с трудностями в процессе разработки складного iPhone. Он предположил, что анонс или релиз устройства могут быть отложены - возможно, смартфон будет представлен осенью, но первые покупатели получат его значительно позже.

"Производство складных телефонов - это очень сложная задача", - пояснил Гурман. Он отметил, что наибольшие сложности вызывает создание подходящего дисплея, который бы корректно отображал интерфейс iOS и имел складку на экране, устраивающую инженеров компании. По его прогнозу, в продажу первыми поступят флагманы iPhone 18 Pro и 18 Pro Max, а затем - складной смартфон.

Гурман также напомнил, что Apple традиционно не торопится с внедрением новых технологий. Так, например, в 2017 году компания представила технически сложный iPhone X с безрамочным экраном, хотя конкуренты выпустили аналогичные устройства значительно раньше.