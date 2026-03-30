Азербайджанская баскетбольная лига: "Нефтчи" встретится с НТД
Сегодня в Азербайджанской баскетбольной лиге состоится матч 20-го тура.
Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, в единственной игре дня в группе A "Нефтчи" встретится с "НТД".
Матч пройдет в Бакинском дворце спорта, стартовый свисток прозвучит в 19:00.
В турнирной таблице "Нефтчи" занимает четвертое место с 28 очками, "НТД" - пятое с 22 очками.
Отметим, что тур завершится 31 марта.
