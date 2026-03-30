Пашинян выбран кандидатом на пост премьер-министра
В Армении были оглашены результаты двух этапов внутреннего голосования партии "Гражданский договор". Согласно результатам, премьер-министр страны Никол Пашинян снова выдвинут кандидатом на пост премьер-министра.
Как передает Day.Az, Пашинян сообщил об этом на своей странице в социальных сетях.
Отметим, что парламентские выборы в Армении состоятся 7 июня.
