Пашинян выбран кандидатом на пост премьер-министра

В Армении были оглашены результаты двух этапов внутреннего голосования партии "Гражданский договор". Согласно результатам, премьер-министр страны Никол Пашинян снова выдвинут кандидатом на пост премьер-министра. Как передает Day.Az, Пашинян сообщил об этом на своей странице в социальных сетях.