Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева отправили венок на церемонию прощания с народным артистом Расимом Балаевым

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева отправили венок на церемонию прощания с народным артистом Расимом Балаевым. Об этом передает Day.Az со ссылкой на Trend.
Отметим, что в Азербайджанском государственном академическом национальном драматическом театре проходит церемония прощания с народным артистом, лауреатом Государственной премии, кавалером государственных орденов "Шохрат", "Шараф" и "Истиглал", председателем Союза кинематографистов Азербайджана Расимом Балаевым.
Народный артист будет похоронен в первой Аллее почетного захоронения.
