Названа численность военных США на Ближнем Востоке

На Ближнем Востоке сейчас находятся более 50 тыс. военнослужащих США.

Как передает Day.Az, об этом пишет The New York Times (NYT).

Как уточняет газета, после прибытия в регион 2,5 тыс. морских пехотинцев и 2,5 тыс. моряков численность американских военных на Ближнем Востоке примерно на 10 тыс. превысила обычную.

По словам официальных лиц США, американский президент взвешивает, стоит ли предпринимать в зоне конфликта более масштабную атаку, например, захватывать территории для открытия Ормузского пролива.

На прошлой неделе Пентагон также направил около 2 тыс. солдат из 82-й воздушно-десантной дивизии на Ближний Восток, чтобы предоставить президенту США дополнительные военные возможности. Местонахождение десантников не разглашается. Они могут быть использованы для захвата острова Харк, главного иранского нефтеэкспортного узла в северной части Персидского залива, или в наземных операциях вместе с морской пехотой, отмечается в статье.

Военные эксперты считают, что 50 тыс. военных в регионе - это небольшое число. Так, Израиль привлек к операциям в секторе Газа более 300 тыс. солдат, а войска возглавляемой США коалиции, вторгшейся в Ирак в 2003 году, насчитывали 250 тыс. военных.

Два дня назад США на фоне обострения вокруг Ирана и обсуждений возможной операции в Персидском заливе подтвердили переброску 3,5 тыс. морпехов на Ближний Восток на борту десантного корабля USS Tripoli. В Белом доме, по данным американских СМИ, ищут способ выйти из конфликта через переговоры, но не исключают эскалации при их срыве.