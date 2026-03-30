Турция, Египет и Саудовская Аравия хотят создать консорциум по нефти

Несколько государств Ближнего Востока и Южной Азии накануне встречи министров иностранных дел в Исламабаде 29 марта направили в Вашингтон предложения по возобновлению работы Ормузского пролива.

Как передает Day.Az со ссылкой на Reuters, переданные инициативы предусматривают введение системы платного прохода через пролив по аналогии с Суэцким каналом.

Кроме того, по данным источников агентства, Турция, Египет и Саудовская Аравия обсуждают возможность создания консорциума для управления транспортировкой нефтепродуктов через Ормузский пролив. Этот вопрос также поднимался в переговорах с представителями США и Ирана.

Напомним, что 29 марта в Исламабаде состоялась четырехсторонняя встреча министров иностранных дел Пакистана, Турции, Саудовской Аравии и Египта. На встрече обсуждались усилия по снижению напряженности в регионе, а также дипломатические шаги в контексте войны США и Израиля с Ираном.