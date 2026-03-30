Мощный взрыв в Ширване: женщина получила ожоги

На горячую линию "112" Министерства по чрезвычайным ситуациям поступила информация о взрыве без последующего возгорания в частном жилом доме на улице Эльшада Азимова в городе Ширван.

Как передает Day.Az, об этом сообщили в МЧС.

В связи с сообщением на место происшествия были немедленно направлены силы Государственной службы пожарной охраны МЧС.

При оценке оперативной обстановки на месте происшествия было установлено, что в одноэтажном четырехкомнатном доме общей площадью 120 кв.м, принадлежащем гражданину, по предварительной версии, произошел взрыв в результате утечки газа.

В результате происшествия дом пришел в непригодное состояние. Пострадавшая при взрыве Мехралиева Айнура Закир гызы 1979 года рождения, была доставлена в реанимационное отделение Ширванской городской больницы в агональном состоянии с термическими ожогами тела и ожоговым шоком.

Позднее 48-летняя женщина, состояние которой оценивалось как тяжелое, была эвакуирована в ожоговый центр в Баку.

По факту происшествия соответствующими структурами проводится расследование.