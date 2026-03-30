Около 21 тыс. гражданских лиц пострадали в Иране в результате ударов ВС США и Израиля с начала эскалации.

Как передает Day.Az, об этом сообщило Иранское общество Красного Полумесяца.

"В общей сложности около 21 тыс. мирных жителей получили ранения, в их числе 1 731 пострадавший в возрасте до 18 лет и 4 163 женщины", - говорится в заявлении, размещенном в Telegram-канале общества.

Кроме того, погибли по меньшей мере 214 детей. "Погибли 214 детей и 244 женщины", - говорится в заявлении.