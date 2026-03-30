https://news.day.az/world/1824824.html Война в Иране: названо число пострадавших Около 21 тыс. гражданских лиц пострадали в Иране в результате ударов ВС США и Израиля с начала эскалации. Как передает Day.Az, об этом сообщило Иранское общество Красного Полумесяца. "В общей сложности около 21 тыс.
Война в Иране: названо число пострадавших
Около 21 тыс. гражданских лиц пострадали в Иране в результате ударов ВС США и Израиля с начала эскалации.
Как передает Day.Az, об этом сообщило Иранское общество Красного Полумесяца.
"В общей сложности около 21 тыс. мирных жителей получили ранения, в их числе 1 731 пострадавший в возрасте до 18 лет и 4 163 женщины", - говорится в заявлении, размещенном в Telegram-канале общества.
Кроме того, погибли по меньшей мере 214 детей. "Погибли 214 детей и 244 женщины", - говорится в заявлении.
