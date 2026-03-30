Тело Расима Балаева доставлено в Баку - ФОТО

Тело народного артиста Азербайджана Расима Балаева доставлено из Стамбула в Баку. Как передает Day.Az, церемония прощания с актёром состоится сегодня с 12:00 до 13:30 в Азербайджанском государственном академическом национальном драматическом театре. Отмечается, что народный артист будет похоронен на первой Аллее почётного захоронения.