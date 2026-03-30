Вратарь из клуба MLS хочет играть за сборную Азербайджана

Вратарь, выступающий в структуре клуба MLS "Хьюстон Динамо", Роман Керимов, имеющий азербайджанские корни, заявил, что с большим удовольствием примет приглашение в сборную Азербайджана.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, об этом Керимов сообщил Instagram-аккаунту ftbl Azerbaijan.

По словам вратаря, его дедушка является азербайджанцем, у него много родственников в Азербайджане, и если ему поступит предложение, он с удовольствием будет выступать за нашу национальную команду.

Молодой голкипер родился 15 февраля 2008 года в Москве и, проживая в России, выступал в академии местного клуба "Родина", где провел 60 матчей и оформил 16 "сухих" игр. В 2023 году он перебрался в США, где присоединился к системе "Хьюстон Динамо".

В 2025 году Керимов дебютировал за "Хьюстон Динамо 2" в лиге MLS NEXT Pro, проведя два матча и отыграв 180 минут. Также он регулярно выступает за академическую команду клуба и считается одним из перспективных вратарей своего возраста в штате Техас.

Напомним, что в MLS в настоящее время выступает форвард сборной Азербайджана Нариман Ахундзаде, который недавно перешел в клуб "Коламбус Крю".