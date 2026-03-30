На Солнце зафиксирована сильная вспышка

На Солнце произошла новая вспышка сильнейшего класса X1.4.

Как передает Day.Az, соответствующие кадры быстро распространились в сети.

Согласно информации, существует высокая вероятность того, что корональный выброс массы (КВМ) затронет Землю. В этом случае 1-2 апреля на нашей планете ожидаются сильные геомагнитные бури с пиком G4 и многочисленные полярные сияния.