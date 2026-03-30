Польша построит на границе с Украиной электронный барьер

Польша построит на границе с Украиной современный электронный барьер за 450 млн злотых ($120 млн). Об этом сообщила радиостанция RMF FM, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"На польско-украинской границе, в районе пограничной дороги, контролируемой подразделением пограничной охраны реки Буг, будет построен технологически продвинутый электронный барьер", - говорится в материале.

Проект предусматривает прокладку подземных кабелей для обнаружения сейсмических колебаний, оптоволоконных кабелей для передачи данных и силовых кабелей. Для круглосуточного наблюдения за территорией будут установлены надземные столбы с камерами дневного и тепловизионного наблюдения.

Все данные из системы будут передаваться непосредственно в центр мониторинга в штаб-квартире филиала, где их будут анализировать сотрудники пограничной службы. Это решение позволит оперативно реагировать на любые попытки незаконного пересечения границы и другие угрозы.

Решение о строительстве электронного заграждения было принято в связи с растущей угрозой, исходящей от российско-украинского конфликта. Польские силовики заявили, что ситуация за восточной границей Польши динамична, а деятельность преступных группировок и участившиеся акты саботажа в стране требуют решительных превентивных мер.

Цель этого барьера - не только предотвратить незаконное пересечение границы, но и повысить эффективность выявления и реагирования на любые инциденты, которые могут угрожать государственной безопасности, добавила RMF FM.