Белый дом рассказал о переговорах с Ираном
"Переговоры между США и Ираном всё ещё продолжаются, и они проходят хорошо".
Как сообщает Day.Az, об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт на пресс-конференции.
"Неудивительно, что представители иранской власти всё больше стремятся положить конец разрушениям и сесть за стол переговоров, пока у них ещё есть такая возможность. Переговоры продолжаются, и, конечно, то, что говорится публично, сильно отличается от того, что нам говорят в частном порядке", - отметила Левитт.
