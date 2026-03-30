Белый дом рассказал о переговорах с Ираном

"Переговоры между США и Ираном всё ещё продолжаются, и они проходят хорошо".

Как сообщает Day.Az, об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт на пресс-конференции.

"Неудивительно, что представители иранской власти всё больше стремятся положить конец разрушениям и сесть за стол переговоров, пока у них ещё есть такая возможность. Переговоры продолжаются, и, конечно, то, что говорится публично, сильно отличается от того, что нам говорят в частном порядке", - отметила Левитт.